Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Einfamilienhaus

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Klaaskamp; Tatzeit: 19.08.2025, 02.11 Uhr; In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein unverschlossenes Einfamilienhaus in Rhede an der Straße Klaaskamp eingedrungen. Die Unbekannten hatten es leicht, da die Tür offenstand. Der Hund des Eigentümers schlug gegen 02.00 Uhr an und vertrieb offenbar die Eindringlinge. Im Inneren des Hauses hatten die Täter bereits eine Geldkassette geöffnet, die sich jedoch als leer herausstellte. Die Täter machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

