POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Westring

Frankenthal (ots) - Zwischen dem 23.08.2024, gegen 21:00 Uhr, und dem 24.08.2024, gegen 10:40 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Emil-Rosenberg-Straße in Frankenthal. Ein 39-Jähriger hatte sein Auto der Marke Audi zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich ...

