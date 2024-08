POL-PDLU: Besitzerin eines entlaufenen Schäferhundes über Facebook ermittelt

Frankenthal (ots) - Am 24.08.2024, gegen 01:50 Uhr, befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die B9 in Richtung Worms. Im Bereich der Auffahrt zur B9 nach der Abfahrt Mörsch kollidierte die 37-Jährige mit einem Baum. Am Auto entstand ein Totalschaden und die Fahrerin verletzte sich. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,67 Promille. Die 37-Jährige behauptete einem Tier ausgewichen zu sein. Der ...

