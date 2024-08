Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 24.08.2024, gegen 01:50 Uhr, befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die B9 in Richtung Worms. Im Bereich der Auffahrt zur B9 nach der Abfahrt Mörsch kollidierte die 37-Jährige mit einem Baum. Am Auto entstand ein Totalschaden und die Fahrerin verletzte sich. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,67 Promille. Die 37-Jährige behauptete einem Tier ausgewichen zu sein.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptun-fallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss/ Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihn könnte eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe erwarten. Außerdem überprüft die jeweils zuständige Führerscheinstelle auch bei Verkehrsstraftaten, die mit einem Fahrrad begangen werden, ob eine Geeignetheit des Unfallverursachers für den öffentlichen Straßenverkehr vorliegt. Schlimmstenfalls kann ein solcher Radunfall unter Alkoholeinfluss den Führerschein kosten.

