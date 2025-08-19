POL-BOR: Klein-Reken - Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer
Reken (ots)
Unfallort: Klein-Reken, Zum Sportplatz; Unfallzeit: 18.08.2025, 18.22 Uhr; Bei einem Alleinunfall mit einem Fahrrad hat sich ein 37-Jähriger aus Dorsten schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad am Montagabend die Straße Zum Sportplatz in Richtung Klein-Reken, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Asphaltfläche abkam und aufgrund des Höhenversatzes stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (sb)
https://borken.polizei.nrw
