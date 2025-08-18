PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Zigaretten aus Getränkemarkt erbeutet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Wiggerstraße;

Tatzeit: zwischen 17.08.2025, 23.00 Uhr, und 18.08.2025, 06.00 Uhr;

In einen Getränkemarkt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt-Suderwick. Die Täter zerstörten zwei Glastüren und gelangten so in das Innere des Gebäudes an der Wiggerstraße. Dort zerstörten sie eine Vitrine und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
