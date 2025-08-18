POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Zigaretten aus Getränkemarkt erbeutet
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Suderwick, Wiggerstraße;
Tatzeit: zwischen 17.08.2025, 23.00 Uhr, und 18.08.2025, 06.00 Uhr;
In einen Getränkemarkt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt-Suderwick. Die Täter zerstörten zwei Glastüren und gelangten so in das Innere des Gebäudes an der Wiggerstraße. Dort zerstörten sie eine Vitrine und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)
