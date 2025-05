Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Busfahrer flüchtet nach Unfall - 83-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag befuhr ein 83-jähriger Radfahrer gegen 12:30 Uhr die Bramscher Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Bushaltestelle an der Handwerkskammer überholte der Mann einen stehenden Bus. Während des Überholvorganges fuhr der Bus plötzlich an und scherte dabei nach links aus. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 83-jährige Osnabrücker folglich aus und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Radfahrerin, eine Frau aus Ostbevern, blieb unverletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 entgegen.

