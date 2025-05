Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Einbrüche in Osnabrück- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntag auf Montag kam es in Osnabrück zu zwei Einbrüchen. In der Zeit von Sonntagabend gegen Mitternacht bis Montagmorgen 08.00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in der Hasestraße ein. Hier durchsuchten sie das Innere nach Diebesgut und flüchteten anschließend samt Bargeld in unbekannte Richtung.

Montagnachmittag in der Zeit von 13.10 Uhr bis 13.40 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der "Ebertallee" ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter auch hier unerkannt.

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder zu den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch tagsüber unter 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter -2115 zu melden.

