POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall auf der Hermann-Ehlers-Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Freitagmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Schölerbergstraße, bei der eine Person verletzt wurde. Gegen 12.15 Uhr kam es zunächst zwischen einem 48-jährigen Osnabrücker und einem bislang unbekannten Mann zu verbalen Streitigkeiten in der Straße "Am Riedenbach" ...

