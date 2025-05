Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Jugendliche Rollerfahrer flüchten vor Polizeikontrolle - Polizei sucht wichtige Zeuginnen und weitere Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, versuchte ein Polizeibeamter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gartenstraße eine Gruppe jugendlicher Rollerfahrer zu kontrollieren. Die Jugendlichen waren zuvor mit ihren augenscheinlich "frisierten" Rollern aufgefallen.

Als der Beamte sich näherte, ergriffen drei bis vier der Jugendlichen sofort die Flucht. Einen der Flüchtenden konnte der Polizist jedoch nach kurzer Verfolgung stellen und kontrollieren. Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Während der Kontrolle traten zwei bislang unbekannte Zeuginnen an den Beamten heran. Eine der Damen hatte den Vorfall beobachtet, die andere wurde nach eigenen Angaben durch die flüchtenden Rollerfahrer gefährdet. Aufgrund der Kontrollsituation konnten die Personalien der beiden Frauen leider nicht aufgenommen werden.

Die Polizei bittet nun dringend die beiden Zeuginnen, sich zu melden. Auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder gefährdet worden sind, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Essen unter 05472/977-0 oder an die Polizei in Bohmte unter 05471/9710.

