Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Im Streit Samurai-Schwert eingesetzt

Gronaui (ots)

Tatort: Gronau, Starenstraße;

Tatzeit: 15.08.2025, 19.40 Uhr;

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Streit an der Starenstraße in Gronau gerufen. Zeugen meldeten mehrere Personen, die auf der Straße gegenseitig auf sich einschlagen sollten. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen aus. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass die Kontrahenten bei ihrer Auseinandersetzung auch ein Samurai-Schwert und eine Softairpistole eingesetzt hatten. Den Ermittlungen zur Folge schlug ein 43-jähriger Gronauer mit dem Schwert in Richtung eines 21-jährigen Mannes aus Wunstorf und verletzte diesen leicht im Bereich des Rückens. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Softairpistole wurde von einem der Männer in der Hand gehalten, kam aber nicht zum Einsatz.

Die Beamten stellten die beiden Waffen sicher und erteilten Platzverweise. Sie leiteten zudem ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ein. (pl)

