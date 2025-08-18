Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Fall aus Bocholt bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

Bocholt (ots)

Ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf eine 36-jährige Frau in Bocholt fehlt von den Tätern weiterhin jede Spur. Um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, wird der Fall am kommenden Mittwoch, 20. August 2025, um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt.

In der Nacht zum 24. August 2024 wurde die Bocholterin auf dem Heimweg von zwei unbekannten Männern verfolgt. Einer der Unbekannten holte sie bei der Unterführung der Landstraße 602 ein, stieß sie vom Fahrrad, schlug sie und ging sie in sexueller Weise an. Die zweite Person stand während der Tatausführung einige Meter entfernt und forderte den Täter auf, von der Frau abzulassen. Daraufhin gelang ihr die Flucht. Die Täter entwendeten Bargeld und das Fahrrad des Opfers, bevor sie unerkannt flüchteten.

Hier gelangen Sie zur Pressemeldung vom 5. September 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5858140

Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen, hat die Polizei eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell