Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nach Unfall geflüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Friedhofstraße;

Unfallzeit: 15.08.2025, zwischen 13.00 Uhr und 17.20 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Friedhofstraße in Heek. Am Freitagnachmittag hatte er zuvor einen auf dem Seitenstreifen geparkten grauen Ford Galaxy angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Den Spuren zur Folge könnte ein Fahrradfahrer die Beschädigung verursacht haben. Ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben, fuhr dieser davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell