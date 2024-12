Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 58-Jähriger stört Verkehrskontrolle

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Als Polizeibeamte am 08.12.2024 gegen 20:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Wünschendorf durchführten, lief ein 58-jähriger Mann vorbei und störte mit diversen Äußerungen die Kontrolle. Diese beendete er schließlich mit dem Ruf "Sieg Heil", was die Beamten umgehend die Verkehrskontrolle unterbrechen ließ, um den Mann einer Identitätsfeststellung zu unterziehen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (BF)

