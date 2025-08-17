Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Knufstraße;

Tatzeit: 16.08.2025, 17.45 Uhr;

Durch Schüsse vom Balkon einen Polizeieinsatz ausgelöst hat ein 35-jähriger Bocholter am Samstagabend. Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Bocholter Polizei zu einem Streit an der Knufstraße gerufen. Passanten waren mit dem 35-Jährigen in Streit geraten, da dieser zu laute Musik abspielte. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe der Bocholter vom Balkon mehrere Schüsse abgegeben. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und sperrte die Einsatzörtlichkeit weiträumig ab. Durch die Polizeileitstelle wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung angerufen und zur Aufgabe bewegt. Er begab sich unbewaffnet vor das Haus und ließ sich dort widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten mehrere Schreckschusswaffen, Luftgewehre und eine Armbrust. Aufgefundene Patronenhülsen deuteten darauf hin, dass die Schüsse auf dem Balkon von einer Schreckschusspistole stammten. Eine Gefährdung Unbeteiligter hatte somit zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Beamten nahmen den Bocholter in Gewahrsam und ordneten eine Blutprobe an, da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sie stellten die Waffen sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Der Bocholter verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Zelle. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell