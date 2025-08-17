PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Unterortwick;

Unfallzeit: 13.08.2025, zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Unterortwick in Ahaus. Am vergangenen Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden weißen Seat Ibiza angefahren und hinten links beschädigt. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 06:54

    POL-BOR: Erstmeldung - Brand einer Lagerhalle in Bocholt-Schlavenhorst

    Bocholt (ots) - Zur Zeit brennt eine Lagerhalle im Industriegebiet Bocholt-Schlavenhorst. Die Halle hat eine Größe von 23 x 41 Meter und gehört zu einem Vertrieb von Heißgetränke- und Kaffeevollautomaten. Die Feuerwehr Bocholt ist mit Löscharbeiten vor Ort und lässt die Lagerhalle kontrolliert abbrennen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 06:28

    POL-BOR: Vreden: Erstmeldung - Brand eines Wohnhauses auf der Wüllener Straße

    Vreden (ots) - In Vreden brennt aktuell ein Wohnhaus auf der Wüllener Straße. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Wüllener Straße ist zwischen Gutenbergstraße und Kreisverkehr Ottensteiner Straße vollgesperrt. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Telefon: 02861-900 4200 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren