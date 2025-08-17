Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Unterortwick;

Unfallzeit: 13.08.2025, zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Unterortwick in Ahaus. Am vergangenen Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden weißen Seat Ibiza angefahren und hinten links beschädigt. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell