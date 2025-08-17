PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung - Brand einer Lagerhalle in Bocholt-Schlavenhorst

Bocholt (ots)

Zur Zeit brennt eine Lagerhalle im Industriegebiet Bocholt-Schlavenhorst. Die Halle hat eine Größe von 23 x 41 Meter und gehört zu einem Vertrieb von Heißgetränke- und Kaffeevollautomaten. Die Feuerwehr Bocholt ist mit Löscharbeiten vor Ort und lässt die Lagerhalle kontrolliert abbrennen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500.000 Euro. Eine Gesundheitsgefährdung für die Allgemeinheit ist nach Angaben der Feuerwehr nicht gegeben. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Die Löscharbeiten dauern momentan noch an.

Kreispolizeibehörde Borken / Leitstelle

Stephan Reckmann

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

