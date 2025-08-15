Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Feldstiege / Schwalbenstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, zwischen 06.42 Uhr und 07.30 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 44-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall in Borken-Gemen. Freitagmorgen befuhr der Borkener mit seinem Pedelec die Feldstiege aus Richtung Weseker Landweg in Fahrtrichtung Schwalbenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann in Schlangenlinien und stürzte in Höhe der Einmündung zur Schwalbenstraße ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein dort behandelnder Arzt stellte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen. (sb)

