PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Feldstiege / Schwalbenstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, zwischen 06.42 Uhr und 07.30 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 44-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall in Borken-Gemen. Freitagmorgen befuhr der Borkener mit seinem Pedelec die Feldstiege aus Richtung Weseker Landweg in Fahrtrichtung Schwalbenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann in Schlangenlinien und stürzte in Höhe der Einmündung zur Schwalbenstraße ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein dort behandelnder Arzt stellte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:17

    POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall weggefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Königstraße/Steinstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, 00.05 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall weggefahren ist eine Radfahrerin in der Nacht zu Freitag in Gronau. Eine Autofahrerin befand sich gegen 00.05 Uhr mit ihrem Pkw im Kreisverkehr Königstraße/Steinstraße. Die Unfallverursacherin näherte sich mit ihrem Pedelec von der Königstraße kommend und fuhr gegen die Heckschürze des Pkw und ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:14

    POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht begangen

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg, Pferdehorster Straße; Unfallzeit: 14.08.2025, zwischen 09.35 Uhr und 13.02 Uhr; Einen blauen VW Golf angefahren hat eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin in Isselburg. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Wildparks an der Pferdehorster Straße. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen bordeauxroten Renault ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:13

    POL-BOR: Heiden - Bushaltestellenschild beschädigt und geflüchtet

    Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Velener Straße / Deel; Unfallzeit: 14.08.2025, 12.00 Uhr; Ein Bushaltestellenschild angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heiden. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmittag gegen den Pfosten des Schildes und hebelte dieses aus der Verankerung. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren