Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall weggefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße/Steinstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, 00.05 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall weggefahren ist eine Radfahrerin in der Nacht zu Freitag in Gronau. Eine Autofahrerin befand sich gegen 00.05 Uhr mit ihrem Pkw im Kreisverkehr Königstraße/Steinstraße. Die Unfallverursacherin näherte sich mit ihrem Pedelec von der Königstraße kommend und fuhr gegen die Heckschürze des Pkw und stürzte. Ob sie sich verletzte ist nicht bekannt. Die Frau entfernte sich, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Sie wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre, etwa 175 cm groß, mit einer Dreiviertel-Jeanshose sowie einem hellblauen Top und einer hellen Strickjacke bekleidet. Ihre blonden mittellangen Haare trug sie zum Zopf gebunden. An ihrem schwarzen Pedelec befanden sich zwei schwarze Satteltaschen. Außerdem erschien eine Freundin der Flüchtigen an der Unfallörtlichkeit. Diese war ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt und mit einem E-Scooter unterwegs. Sie hatte braun-rot gefärbtes Haar, trug ein pinkes rückenfreies Oberteil und eine schwarze Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

