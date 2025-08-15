PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall weggefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße/Steinstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, 00.05 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall weggefahren ist eine Radfahrerin in der Nacht zu Freitag in Gronau. Eine Autofahrerin befand sich gegen 00.05 Uhr mit ihrem Pkw im Kreisverkehr Königstraße/Steinstraße. Die Unfallverursacherin näherte sich mit ihrem Pedelec von der Königstraße kommend und fuhr gegen die Heckschürze des Pkw und stürzte. Ob sie sich verletzte ist nicht bekannt. Die Frau entfernte sich, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Sie wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre, etwa 175 cm groß, mit einer Dreiviertel-Jeanshose sowie einem hellblauen Top und einer hellen Strickjacke bekleidet. Ihre blonden mittellangen Haare trug sie zum Zopf gebunden. An ihrem schwarzen Pedelec befanden sich zwei schwarze Satteltaschen. Außerdem erschien eine Freundin der Flüchtigen an der Unfallörtlichkeit. Diese war ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt und mit einem E-Scooter unterwegs. Sie hatte braun-rot gefärbtes Haar, trug ein pinkes rückenfreies Oberteil und eine schwarze Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  15.08.2025 – 11:14

    POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht begangen

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg, Pferdehorster Straße; Unfallzeit: 14.08.2025, zwischen 09.35 Uhr und 13.02 Uhr; Einen blauen VW Golf angefahren hat eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin in Isselburg. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Wildparks an der Pferdehorster Straße. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen bordeauxroten Renault ...

    mehr
  15.08.2025 – 11:13

    POL-BOR: Heiden - Bushaltestellenschild beschädigt und geflüchtet

    Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Velener Straße / Deel; Unfallzeit: 14.08.2025, 12.00 Uhr; Ein Bushaltestellenschild angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heiden. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmittag gegen den Pfosten des Schildes und hebelte dieses aus der Verankerung. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  15.08.2025 – 11:12

    POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt und geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Cimbernstraße; Unfallzeit: zwischen 13.08.2025, 22.00 Uhr und 14.08.2025, 13.20 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz CLS angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag an der Cimbernstraße in Richtung Teutonenstraße geparkt. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte ...

    mehr
