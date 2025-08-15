Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht begangen

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Pferdehorster Straße; Unfallzeit: 14.08.2025, zwischen 09.35 Uhr und 13.02 Uhr; Einen blauen VW Golf angefahren hat eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin in Isselburg. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Wildparks an der Pferdehorster Straße. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen bordeauxroten Renault Scenic gehandelt haben. Die Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, schulterlange blonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Top und einer halblangen schwarzen Hose. Im Auto saß ein etwa dreijähriger Junge. Außerdem führte die Frau einen Bollerwagen mit sich. Hinweise sind an das an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu richten. (sb)

