POL-BOR: Heiden - Bushaltestellenschild beschädigt und geflüchtet
Heiden (ots)
Unfallort: Heiden, Velener Straße / Deel; Unfallzeit: 14.08.2025, 12.00 Uhr; Ein Bushaltestellenschild angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heiden. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmittag gegen den Pfosten des Schildes und hebelte dieses aus der Verankerung. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
