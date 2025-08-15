PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwartzstraße; Tatzeit: zwischen 12.08.2025, 23.00 Uhr und 13.08.2025, 07.00 Uhr; Eine Geldbörse aus einem geparkten BMW X3 gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Dazu kam es zwischen Dienstagnacht und Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Schwartzstraße. Der Einbrecher gelangte auf unbekannte Weise in das Auto. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen.(sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

