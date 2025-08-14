POL-BOR: Schöppingen - Kupferrohre entwendet
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;
Tatzeit: 13.08.2025, zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr;
Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in Schöppingen. Die Täter entwendeten Kupferrohre von der Gebäudewand eines Hotels an der Hauptstraße. Zu der Tat kam es am Mittwoch, zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
