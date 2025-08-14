PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kupferrohre entwendet

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;

Tatzeit: 13.08.2025, zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in Schöppingen. Die Täter entwendeten Kupferrohre von der Gebäudewand eines Hotels an der Hauptstraße. Zu der Tat kam es am Mittwoch, zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

