Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers

Neukirchen - Vluyn - Erneut verstärkte Polizeipräsenz - Kontrollen zeigen Wirkung

Bild-Infos

Download

Moers / Neukirchen - Vluyn (ots)

Nachdem bereits vor drei Wochen zahlreiche Kräfte der Polizei im Stadtgebiet im Einsatz waren, sorgte auch am Mittwoch eine erneute Schwerpunktaktion für erhöhte Polizeipräsenz in Moers und Neukirchen-Vluyn.

Unter Einbindung von Polizeibeamten einer Hundertschaft und dem Bezirksdienst wurden Kontrollen und Präsenzstreifen im Stadtgebiet durchgeführt.

Dabei legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf Beschwerdestellen und Hotspots wie den Fußweg am Moersbach, die Homberger Straße, den Königlichen Hof, den Vinzenzpark und den Moerser Bahnhof. Auch der Freizeitpark mit seiner Skateranlage wurde von den Beamten aufgesucht, um nach dem Rechten zu schauen.

Insgesamt wurden 24 Personen kontrolliert, die der Alkohol- und Drogenszene zugeordnet werden. Dabei konnte ein Haftbefehl vollstreckt, eine Aufenthaltsermittlung gefertigt und ein paar wenige Platzverweise erteilt werden.

In Neukirchen-Vluyn lag der Fokus der Maßnahme auf Spielplätzen, dem Kirchplatz sowie anderen Örtlichkeiten, von denen in den vergangenen Monaten Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger eingegangen waren.

Die Polizei suchte hier gezielt das Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.

Wegen fehlender Beanstandungen konnte glücklicherweise auf polizeiliche Maßnahmen verzichtet werden.

Auch der Verkehrsbereich wurde in die Kontrollen mit einbezogen.

Ein großes Lob ging gestern an die Verkehrsteilnehmer, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben. Bei 35 überprüften Fahrzeugen, wurde lediglich ein Verwarnungsgeld wegen zu schnellen Fahrens ausgesprochen.

Die Leiterin der Polizeiwache Süd in Moers, Sabine Kunst, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir werden in unregelmäßigen Abständen weitere Sondereinsätze in entsprechender Personalstärke etablieren, um aufkeimende Problemstellen zu identifizieren und frühzeitig einzudämmen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell