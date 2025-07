POL-WES: Rheinberg - LKW-Ladung brennt

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Kurt-Kräcker-Straße ein. Die Täter warfen mit einem Backstein eine Fensterscheibe der Bäckerei ein, die sich in einem Supermarkt befindet. Aus einem Tresor stahlen sie Geld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / ...

