Ulm (ots) - Die 39-Jährige und der 32-Jährige waren gegen 15.20 Uhr in der Stiegelwiesenstraße unterwegs. Dort stand ein Mann. Der hantierte an seiner geöffneten Hose. Auch fing er an, an seinem sichtbaren Glied Bewegungen durchzuführen. Nachdem sich der Unbekannte unsittlich gezeigt hatte, gingen die Frau und ...

mehr