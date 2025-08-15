Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heinestraße; Tatzeit: 12.08.2025, zwischen 01.41 Uhr und 01.43 Uhr; In ein geparktes Auto eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Unbekannte öffnete gewaltsam einen Audi A6 und durchwühlte den Innenraum, machte jedoch keine Beute. Zu der Tat kam es in der Nacht zu Mittwoch zwischen 01.41 Uhr und 01.43 Uhr an der Heinestraße. Es konnte beobachtet werden, wie der Mann auch an zwei weiteren Fahrzeugen die Türgriffe prüfte. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad davon. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, einen Bart und kurze Haare haben. Bekleidet war er mit einer Jeansjacke, Jeans und Sneaker, außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell