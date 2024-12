Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zwei Festnahmen bei Kontrolle in Massagesalon

Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am 04.12.2024 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund aufgrund eines Hinweises die in einem Massagesalon in Bochum-Wattenscheid arbeitenden Personen.

Eine 46-jährige und eine 49-jährige Chinesin wurden wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen. Sie besaßen keine für Deutschland gültige Arbeitsgenehmigung. Die Ausländerbehörde entscheidet nun über ihren weiteren Verbleib in Deutschland.

Die beiden Frauen konnten sich mit einem finnischen sowie einem spanischen Aufenthaltstitel legitimieren. Die vorgelegten Aufenthaltstitel erlaubten es den Frauen nicht, einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachzugehen. Die Aufenthaltstitel gestatteten den Passinhaberinnen lediglich den Aufenthalt im Bundesgebiet zu touristischen Zwecken für 90 Tage in einem Zeitraum vom 180 Tagen. Für den Aufenthalt in Verbindung mit der Beschäftigungsaufnahme im Bundesgebiet benötigen chinesische Staatsbürger einen nationalen Aufenthaltstitel, der zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtigt.

Den Arbeitgeber erwartet ein Strafverfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie der Beschäftigung von Ausländern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell