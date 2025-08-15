POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Heinestraße; Tatzeit: 12.08.2025, zwischen 01.41 Uhr und 01.43 Uhr; In ein geparktes Auto eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Unbekannte öffnete gewaltsam einen Audi A6 und durchwühlte den Innenraum, machte jedoch keine Beute. Zu der Tat kam es in der Nacht zu Mittwoch zwischen 01.41 Uhr und 01.43 Uhr an der Heinestraße. Es konnte beobachtet werden, wie der ...

