Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Cimbernstraße; Unfallzeit: zwischen 13.08.2025, 22.00 Uhr und 14.08.2025, 13.20 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz CLS angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag an der Cimbernstraße in Richtung Teutonenstraße geparkt. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

