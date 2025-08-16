POL-BOR: POL-BOR: Vreden - Abschlussmeldung: Brand eines Wohnhauses auf der Wüllener Straße

Kreispolizeibehörde Borken

Vreden (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 05:45 Uhr ein Wohnhaus auf der Wüllener Straße in Vreden in Brand. Die Bewohner wurden bei dem Brand durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Löscharbeiten wurden zwischenzeitlich beendet und die Wüllener Straße ist für den Verkehr wieder freigegeben. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

