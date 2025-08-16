PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: POL-BOR: Vreden - Abschlussmeldung: Brand eines Wohnhauses auf der Wüllener Straße

Vreden (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 05:45 Uhr ein Wohnhaus auf der Wüllener Straße in Vreden in Brand. Die Bewohner wurden bei dem Brand durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Löscharbeiten wurden zwischenzeitlich beendet und die Wüllener Straße ist für den Verkehr wieder freigegeben. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kreispolizeibehörde Borken / Leitstelle

Stephan Reckmann

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

