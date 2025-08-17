PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte entwenden Geldbörse aus Rollator

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: 14.08.2025, 15.30 Uhr;

Eine Geldbörse aus einem Rollator entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Gildehauser Straße in Gronau. Ein 79-jähriger Gronauer war am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr zum Einkauf in einem Supermarkt. Seine Geldbörse legte er dabei in den Korb seines Rollators. Als der Mann an der Kasse bezahlen wollte, musste er den Diebstahl seines Portemonnaies feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Diese nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

