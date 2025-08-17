PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege;

Tatzeit: zwischen 12.08.2025, 12.00 Uhr, und 16.08.2025, 20.30 Uhr;

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Grünstiege in Gronau. Im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Samstagabend gelangen die Unbekannten durch ein Fenster in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

