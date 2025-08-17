Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rollerfahrer und Sozius bei Unfall schwer verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bocholter Straße / Gronauer Straße;

Unfallzeit: 15.08.2025, 21.35 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten haben ein Rollerfahrer und sein Sozius bei einem Unfall am Freitagabend in Rhede. Gegen 21.35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Bocholt mit seinem Transporter auf der Bocholter Straße in Fahrtrichtung Bocholt. An der Ampel zur Gronauer Straße bemerkte er einen vor ihm fahrenden 47-jährigen Rollerfahrer aus Rhede offenbar zu spät und fuhr auf. Der 47-Jährige und sein 43-jähriger Sozius aus Bocholt stürzten und verletzten sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bocholter Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bocholt bis 23.45 Uhr gesperrt. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell