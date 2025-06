Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Kaarst

Kaarst (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Anschrift "Alte Heerstraße" hebelten Einbrecher am Dienstag (17.06.), in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr, eine Wohnungstür auf. Nach ersten Erkenntnissen suchten die Täter im Schlafzimmer nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

Ebenfalls am Dienstag (17.06.) versuchten Unbekannte in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Schiefbahner Straße aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Haus. Bereits in den zurückliegenden Tagen hatten Einbrecher auf die gleiche Weise erfolglos versucht, in das Haus einzudringen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

