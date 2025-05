Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg/Kreis Schleswig-Flensburg: Diverse Schockanrufe - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Flensburg/Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Im Verlauf des gestrigen Tages (29.05.2025) kam es im Kreis Schleswig-Flensburg und in der Stadt Flensburg zu bislang acht bekannten Schockanrufen. Alle Angerufenen verhielten sich richtig und beendeten die Gespräche vorzeitig, sodass kein Schaden entstand.

In allen Fällen wurden die Geschädigten telefonisch von angeblichen Polizeibeamten kontaktiert und ein schwerer Verkehrsunfall vorgetäuscht, welcher von der Tochter oder dem Sohn der Betroffenen verursacht worden sein soll. Im weiteren Verlauf wurde eine Kautionszahlung gefordert. Zu entsprechenden Geldübergaben ist es in den vorliegenden Fällen nicht gekommen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

Die Polizeidirektion Flensburg bietet interessierten Gruppen & Vereinen Vorträge zu diesem Thema an, die dahingehend sensibilisieren, nicht Opfer einer solchen Straftat zu werden. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Polizeidirektion Flensburg:

Telefon: 0461 484-2141

E-Mail: SG14.Flensburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell