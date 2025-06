POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Andre H. (54)

Kaarst (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach drei bislang unbekannten Personen, denen ein Raub in einem Supermarkt in Kaarst vorgeworfen wird. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 69-jährige Kaarsterin am Montag (16. Juni), gegen 13:20 Uhr, zum Einkaufen in dem Geschäft am Sankt-Eustachius-Platz im Stadtteil Vorst. Beim Verlassen des Ladens stellten sich demnach zwei weibliche Personen der Kaarsterin in den Weg, ...

