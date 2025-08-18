PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rucksack aus Pkw entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit: zwischen 16.08.2025, 19.00 Uhr, und 17.08.2025, 10.00 Uhr;

Einen Rucksack samt Inhalt hat ein bislang Unbekannter aus einem geparkten Pkw in Bocholt gestohlen. Um an seine Beute zu kommen, schlug der Täter eine Fensterscheibe ein. Das Fahrzeug hatte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch gestanden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

