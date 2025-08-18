POL-BOR: Bocholt - Rucksack aus Pkw entwendet
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Im Königsesch;
Tatzeit: zwischen 16.08.2025, 19.00 Uhr, und 17.08.2025, 10.00 Uhr;
Einen Rucksack samt Inhalt hat ein bislang Unbekannter aus einem geparkten Pkw in Bocholt gestohlen. Um an seine Beute zu kommen, schlug der Täter eine Fensterscheibe ein. Das Fahrzeug hatte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch gestanden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)
