Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Suchmaßnahmen ohne Ergebnis - 84-Jährige bleibt vermisst

Stade (ots)

Wie bereits berichtet, wird seit Samstagnachmittag die 84-jährige Jutta S. aus Harsefeld vermisst. Die Seniorin verließ ihre Pflegeeinrichtung an der Buxtehuder Straße gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung. Bereits am Samstag suchten Polizeikräfte und ein Hubschrauber nach der Vermissten. Am Sonntag wurden Polizeikräfte und ein Personenspürhund eingesetzt. Am Montag suchten schließlich die Feuerwehren der Samtgemeinde Harsefeld gemeinsam mit Bereitschaftspolizisten aus Lüneburg und Ermittlern aus Buxtehude am Boden nach der 84-Jährigen. Aus der Luft unterstützte die Drohneneinheit der DRLG Horneburg. Die Suche wurde am heutigen Dienstag durch Beamte der Bereitschaftspolizei Lüneburg fortgesetzt. In Ermangelung weiterer Ansatzpunkte wurden die Suchmaßnahmen gegen 16 Uhr ergebnislos eingestellt. Sollten sich neue Hinweise oder Ansätze ergeben, wird die Suche fortgesetzt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe von Bevölkerung und Medien. Hinweise zu der Vermisstensache werden weiter beim Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161/6470 entgegengenommen.

