Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Randalierer verletzt Polizeibeamte

Stade (ots)

Am Montag gegen 11:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in den Schäferstieg nach Drochtersen gerufen. Ein 31-jähriger Hamburger war bei seinen Verwandten erschienen und forderte Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht. Als seine Forderungen abgelehnt wurden, begann der 31-Jährige das Wohnhaus auseinanderzunehmen. Zudem beleidigte er die Bewohner und griff sie auch körperlich an. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife hatte sich der Randalierer kurzzeitig entfernt, erschien jedoch wieder und erklärte, er werde jetzt die Konfrontation mit den Beamten suchen. Diese konnten den 31-Jährigen unter erheblichem Krafteinsatz zu Boden bringen und dort fixieren. Weil der Mann sich so stark wehrte, war seine Fesselung schlussendlich jedoch erst nach dem Eintreffen der zweiten Funkstreife möglich. Während der körperlichen Auseinandersetzung wurden eine 40-jährige Polizeibeamtin und ihr 54-jähriger Kollege durch Tritte des 31-Jährigen leicht verletzt, beide blieben dienstfähig. Auch nach der Fesselung gab der 31-Jährige seinen Widerstand nicht auf, er sperrte sich weiter gegen die Verbringung in einen Streifenwagen. Erst in Stade gab der Mann seinen Widerstand auf und wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade und Anordnung des Amtsgerichts Stade wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Einen weiteren Verbleib im Polizeigewahrsam lehnte das Amtsgericht Stade ab, der Mann wurde nach der Blutprobenentnahme und Erteilung eines Platzverweises wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell