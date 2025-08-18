POL-BOR: Bocholt - In Sporthalle eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Siegstraße;
Tatzeit: zwischen 16.08.2025, 20.00 Uhr, und 17.08.2025, 08.00 Uhr;
In eine Sporthalle eingedrungen sind in der Nacht zu Sonntag bislang Unbekannte in Bocholt. Die Täter gelangten in das Gebäude an der Siegstraße, indem sie eine Hintertür gewaltsam öffneten. Sie erbeuteten eine Überwachungskamera und einen Kasten Bier. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)
