POL-DA: Heppenheim: Autoaufbrecher erbeuten Handtasche

Heppenheim (ots)

Ein in der Kolpingstraße geparkter VW Passat geriet am Samstag (12.07.), in der Zeit zwischen 7.30 und 10.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Fahrzeug ein und ließen anschließend eine im Innenraum abgelegte Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060

