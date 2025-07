Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Kleinkraftrad auf Friedhof in Brand gesteckt

Trebur (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Montag (13.07.), in der Zeit zwischen 21.00 und 01.40 Uhr, in der Treburer Straße ein Kleinkraftrad, schoben es anschließend auf den nahegelegenen Friedhof und steckten es dort auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Das motorisierte Zweirad wurde hierbei vollständig zerstört.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell