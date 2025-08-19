Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Pedelecs entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz / Königstraße / Berliner Platz; Tatzeit: 18.08.2025, zwischen 14.45 Uhr und 20.15 Uhr; Gleich mehrfach schlugen bislang unbekannte Täter am Montag im Stadtgebiet Bocholt zu und entwendeten hochwertige Pedelecs. Zwischen 14.00 Uhr und 20.15 Uhr kam es zu insgesamt fünf Diebstählen: einmal am Neutoplatz, einmal an der Königstraße sowie dreimal am Berliner Platz. In allen Fällen entwendeten die Diebe schwarze und graue Pedelecs der Marke Gazelle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

