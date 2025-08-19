POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Butenwall; Unfallzeit: zwischen 15.08.2025, 17.45 Uhr und 17.08.2025, 18.15 Uhr; Einen lila/violetten Renault Twingo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand zwischen Freitag- und Sonntagabend am Butenwall geparkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel beschädigte. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
