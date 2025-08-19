Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Handtasche mit Gewalt entrissen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Schabbecke; Tatzeit: 18.08.2025, 15.20 Uhr;

Ein bislang Unbekannter hat am Montag in Vreden die Handtasche einer Seniorin geraubt. Die ältere Frau war gegen 15.20 Uhr auf der Straße Schabbecke mit ihrem Seniorenscooter unterwegs, als sie ein Mann mit seinem Fahrrad einholte und auf Hochdeutsch ansprach, ob sie kurz anhalten könne, er habe eine Frage. Daraufhin griff der Unbekannte nach der mit dem Riemen am Arm befestigten Handtasche so abrupt, dass ihre Hand vom Lenker gerissen wurde. Der Mann flüchtete mit einem dunklen Herrenrad über die Overbergstraße in die Straße Am Berkelsee. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt und circa 175 cm groß, schlank bis hager mit eingefallenem Gesicht, dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart zum Zeitpunkt der Tat. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen T-Shirt mit mehrere Schriftreihen auf dem Rücken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

