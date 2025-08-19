PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Handtasche mit Gewalt entrissen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Schabbecke; Tatzeit: 18.08.2025, 15.20 Uhr;

Ein bislang Unbekannter hat am Montag in Vreden die Handtasche einer Seniorin geraubt. Die ältere Frau war gegen 15.20 Uhr auf der Straße Schabbecke mit ihrem Seniorenscooter unterwegs, als sie ein Mann mit seinem Fahrrad einholte und auf Hochdeutsch ansprach, ob sie kurz anhalten könne, er habe eine Frage. Daraufhin griff der Unbekannte nach der mit dem Riemen am Arm befestigten Handtasche so abrupt, dass ihre Hand vom Lenker gerissen wurde. Der Mann flüchtete mit einem dunklen Herrenrad über die Overbergstraße in die Straße Am Berkelsee. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt und circa 175 cm groß, schlank bis hager mit eingefallenem Gesicht, dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart zum Zeitpunkt der Tat. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen T-Shirt mit mehrere Schriftreihen auf dem Rücken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 12:27

    POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe erbeuten vier Smartphones

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 18.08.2025, 14.45 Uhr; Vier Smartphones der Marke Apple haben zwei Ladendiebe am Montag in Ahaus erbeutet. Die bislang Unbekannten ließen sich in dem Geschäft an der Wüllener Straße kurz beraten, ehe sie jeweils zwei iPhones aus den fest montierten Diebstahlssicherungen rissen und aus dem Verkaufsraum über die Schloßstraße in Richtung Innenstadt flüchteten. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:21

    POL-BOR: Klein-Reken - Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

    Reken (ots) - Unfallort: Klein-Reken, Zum Sportplatz; Unfallzeit: 18.08.2025, 18.22 Uhr; Bei einem Alleinunfall mit einem Fahrrad hat sich ein 37-Jähriger aus Dorsten schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad am Montagabend die Straße Zum Sportplatz in Richtung Klein-Reken, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Asphaltfläche abkam und aufgrund des Höhenversatzes stürzte. Der Rettungsdienst brachte ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:20

    POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Butenwall; Unfallzeit: zwischen 15.08.2025, 17.45 Uhr und 17.08.2025, 18.15 Uhr; Einen lila/violetten Renault Twingo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand zwischen Freitag- und Sonntagabend am Butenwall geparkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel beschädigte. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
