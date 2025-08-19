Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe erbeuten vier Smartphones

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 18.08.2025, 14.45 Uhr;

Vier Smartphones der Marke Apple haben zwei Ladendiebe am Montag in Ahaus erbeutet. Die bislang Unbekannten ließen sich in dem Geschäft an der Wüllener Straße kurz beraten, ehe sie jeweils zwei iPhones aus den fest montierten Diebstahlssicherungen rissen und aus dem Verkaufsraum über die Schloßstraße in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Männer werden wie folgt beschrieben: beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und Deutsch sprechend. Einer hatte einen dunkleren Teint, trug eine schwarze Kappe, eine Sonnenbrille und eine schwarze Umhängetasche. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Hose. Der zweite trug weiße Oberbekleidung und hatte seine längeren schwarzen Haare zurückgegelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

