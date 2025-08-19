PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Otto-Hahn-Straße; Unfallzeit: 19.08.2025, zwischen 10.10 Uhr und 10.25 Uhr; Einen grauen Opel Agila angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der der Otto-Hahn-Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug rechts an der Frontschürze und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

