POL-BOR: Gronau - Pkw aufgebrochen und durchwühlt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Hardenbergring; Tatzeit: zwischen 18.08.2025, 15.30 Uhr und 19.08.2025, 06.45 Uhr; In ein geparktes Auto eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Bocholt an der Straße Hardenbergring. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen öffnete der Unbekannte gewaltsam den schwarzen VW Polo, durchwühlte den Innenraum und entwendete eine Bankkarte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
