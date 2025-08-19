POL-BOR: Gronau - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Klaaskamp; Tatzeit: 19.08.2025, 02.11 Uhr; In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein unverschlossenes Einfamilienhaus in Rhede an der Straße Klaaskamp eingedrungen. Die Unbekannten hatten es leicht, da die Tür offenstand. Der Hund des Eigentümers schlug gegen 02.00 Uhr an und vertrieb offenbar die Eindringlinge. Im Inneren des Hauses hatten die Täter bereits eine ...

mehr