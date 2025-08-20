POL-BOR: Legden - Hochwertiges Werkzeug entwendet
Legden (ots)
Tatort: Legden, Haulingort; Tatzeit: zwischen 18.08.2025, 12.00 Uhr, und 19.08.2025, 10.00 Uhr;
Werkzeug der Marken Stihl und Makita entwendet haben bislang Unbekannte in Legden. Um an ihre Beute zu gelangen, entfernten sie zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen ein Vorhängeschloss gewaltsam und gelangten so in das Innere einer Werkstatt auf einem Gehöft in der Bauerschaft Haulingort. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)
