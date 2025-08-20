POL-BOR: Legden - Hochwertiges Werkzeug entwendet

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Markt; Tatzeit: 19.08.2025, 14.00 Uhr; Einer Frau ihre Handtasche gewaltsam entrissen hat am Dienstag ein Mann in Stadtlohn. Gegen 14.00 Uhr näherte er sich an der Straße Markt mit seinem Fahrrad. Die Geschädigte versuchte sich zu wehren, woraufhin der Täter so stark an der Tasche riss, dass die Frau stürzte und sich dabei ...

