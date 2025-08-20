Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring / Ebertstraße; Unfallzeit: 19.08.2025, 16.35 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist eine Radfahrerin in Bocholt. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 86-jähriger Pedelecfahrer aus Bocholt gegen 16.35 Uhr die Ebertstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring auf dem Fahrradschutzstreifen. Beim Auffahren von der Fahrbahn auf den Radweg der Industriestraße überholte er eine vorausfahrende Radfahrerin. Diese lenkte plötzlich nach links, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Vorderrad des Pedelecs und dem Hinterrad des Fahrrads der Frau kam. Der Bocholter stürzte und verletzte sich leicht. Die unbekannte Radfahrerin half dem Mann zunächst beim Aufstehen, entfernte sich jedoch anschließend, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Radfahrerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß mit schwarzen langen Haaren. Zum Unfallzeitpunkt trug die Frau ein grünes T-Shirt und fuhr ein schwarzes sportliches Fahrrad. Zudem war sie in Begleitung einer weiteren Radfahrerin. Die Polizei bittet die Radfahrerin sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (sb)

